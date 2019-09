Davy en John visten een handgranaat uit het water, maar dachten dat het een 'ijzeren bal' was

"We hadden totaal niet door dat het om een handgranaat of iets explosiefs ging", vertelt Davy. "Het zag eruit als een soort ijzeren bal of zo. Als we wel hadden geweten dat het een granaat was, hadden we daar op de Noordkade de politie al gebeld." Ook zagen ze geen ijzeren pin zitten. "Dat ding heeft tachtig jaar onder water gelegen. Het was helemaal niet goed te zien."

Eerste poging

De twee broers haalden het explosief tijdens hun eerste vispoging omhoog. "Mijn broer had de magneet net online besteld. We zijn eerst bij het kasteel van Heeswijk-Dinther gaan vissen." Daar vonden de broers niet zo veel en daarom besloten ze naar de Noordkade in Veghel te gaan. Bij de eerste poging was het raak en haalden ze een een 'ijzeren bal' omhoog. Davy haalde hem zelf van de magneet af en legt hem op de kant.

Daarna visten ze nog even door. Er werden nog wat schroeven en bouten omhoog gehaald. Toen ze klaar waren, legden ze hun vangst in de auto en reden naar huis.

Eenmaal thuis aangekomen maakten ze de ijzeren bol schoon en begonnen ze te vermoeden dat het toch wel iets anders kon zijn. Even googelen bevestigde dat vermoeden. Davy vertelt: "Daarna belde John gelijk de politie. Echt meteen. Als we het hadden geweten, dan hadden we dat ding nooit meegenomen. Nooit."

De politie kwam en uiteindelijk ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Alle huizen binnen een straal van honderd meter werden ontruimd. Buurtbewoners werden opgevangen in Sporthal De Bunders en Zalencentrum De Stapperij. "Wij snappen ook dat er mensen en kinderen bij ons in de buurt wonen. We wilden niemand in gevaar brengen."

Hobby

De EOD heeft de granaat meegenomen en zorgt ervoor dat die op een veilige plaats ontploft. "Magneetvissen is leuk om te doen, maar de volgende keer als we een ijzeren bal omhoog halen, bellen we gelijk de politie."

Na een beetje zoeken op Google dachten John en Davy dat het om deze granaat ging: