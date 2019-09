Dronken gedrag, vechtpartijen of niet salueren: MP's bewaken de regels in het Basecamp

Militair Roel is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in het kamp.

"Sir, yes, sir!" Discipline is essentieel in het leven van een soldaat. Maar wat gebeurde er als soldaten zich misdroegen? Niet salueren, instructies niet opvolgen, dronken gedrag of vechtpartijen. Daarvoor was er de MP.

Verslaggever Floyd gaat een week lang terug in de tijd. Hoe was het voor de jonge Amerikaanse soldaten die met hun parachute in het Brabantse Eerde landden om hier te leven?

Militair Roel Knoop patrouilleert heen en weer bij de entree van het Basecamp. Met zijn spiedend oog ziet hij alles. MP staat in grote witte letters op zijn groene helm, om zijn arm zit een band met diezelfde letters. MP staat voor Military Police, de ordehandhavers van het leger." Als mensen het kamp op komen controleren we of de papieren wel in orde zijn. We kunnen het ook ter plekke in orde maken in ons administratiekantoor."

Bord met boetes

Op een bord staan de boetes, zo moeten de soldaten betalen als ze niet netjes salueren. De hoogste boete gaat naar soldaten die de instructies van de MP niet opvolgen.

Als soldaten dagenlang met elkaar in hetzelfde kamp zitten, kunnen de irritaties weleens oplopen. “Je mag hier behoorlijk veel. We laten veel toe, maar we willen niet dat de orde verstoord wordt”, geeft Roel aan.

Hij heeft een rond verkeersbord bij zich, verboden toegang voor onbevoegden geeft het witte bord met rode cirkel aan. “Het verkeer regelen is een belangrijke taak van de MP. Er is veel materieel nodig aan het front, het is belangrijk dat die er snel komen. Zonder verkeersregeling kan de oorlog niet gewonnen worden."

Dronken soldaten

Het bier vloeide ook in de oorlog rijkelijk. Wat als soldaten dronken met elkaar op de vuist gingen? Roel tikt op zijn wapenstok. “ We zijn voorzien van een motivatiestok. Daarmee motiveren we de soldaten om de volgende dag weer lekker fit aan de gang te gaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze de volgende dag nog zo dronken zijn dat ze hun werk niet kunnen doen.”

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?