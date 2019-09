Groot onderzoek naar achtergebleven explosieven uit Tweede Wereldoorlog in Meierijstad

Wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Meierijstad was er dinsdagavond zelf getuige van dat in zijn wijk tientallen huizen moesten worden ontruimd omdat iemand een oude handgranaat had gevonden en mee naar huis had genomen. Die was letterlijk boven water gekomen toen twee broers aan het magneetvissen waren. Een dag later kondigt hij aan dat er een groot onderzoek komt naar achtergebleven explosieven uit de oorlog, maar dat is toeval.

Het was toeval dat het bij de wethouder om de hoek was en dat hij woensdag bekendmaakte dat de gemeente Meierijstad een groot onderzoek laat doen naar wat er aan explosieven in de grond zit in Meierijstad.

Onderzoek kost veel geld

In de Tweede Wereldoorlog is er veel en hard gevochten op het grondgebied van de gemeente. Telkens als er ergens een schop in de grond moet, moet eerst worden onderzocht of er nog gevaarlijke explosieven in de grond zitten. Dat kost een hoop geld en dat kan volgens de gemeente goedkoper.

Het onderzoeken van de grond kost veel geld, maar er moeten ook steeds 'voorrijkosten' worden betaald. Volgens de gemeente kan het goedkoper als er een bedrijf wordt ingehuurd dat preventief alle plaatsen in Meierijstad onderzoekt waarvan vermoed wordt dat daar wel eens explosieven terechtgekomen zouden kunnen zijn. Zo'n bedrijf is dan wel even bezig, maar dan hoeft het niet jaren achtereen voortdurend opnieuw ingeschakeld te worden.

Explosievenlijst naar EOD

Wat te doen met de lijst waarmee het bedrijf uiteindelijk komt? Die gaat naar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, want die is verantwoordelijk voor het opruimen van het oorlogstuig. "We moeten nog wel met die dienst overleggen", zegt de wethouder, want ook hij weet dat die een volle agenda heeft.