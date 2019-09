Geheime ingrediënten in de Maple Liefkes maken dit eerbetoon aan de Canadese bevrijders helemaal af

“Bloem, roomboter, esdoornsiroop en nog wat geheime ingrediënten”, is het antwoord van bakker Ton Stapelkamp op de vraag wat er in de koekjes zit. “Ik heb de afgelopen weken gepuzzeld met de brosheid en de eetbaarheid van de koekjes. Het was ook een uitdaging om de goede verhouding te krijgen met de esdoornsiroop. Nu zijn ze perfect.”

Ton en Martine Stapelkamp (Foto: Erik Peeters)

Esdoornblad

De ‘Maple Liefkes’ zijn een initiatief van de Stichting Brabantse Wal die de bakkers uitnodigde om met het idee aan de slag te gaan. In de koekjes van Stapelkamp proef en zie je Canada terug. “De maple leaf (esdoornblad red.) zit in de vlag van Canada vandaar dat we deze vorm hebben gekozen. De esdoornsiroop is ook typisch Canadees en gezonder dan suiker”, vertelt Martine Stapelkamp.

De Maple Liefkes hebben de vorm van een Esdoornblad (Foto: Erik Peeters)

De Stapelkampjes waren al verknocht aan Canada. Martine: “We hebben jaren geleden zelfs overwogen om er naartoe te emigreren. Onze zoon heeft in Toronto gestudeerd en we zijn er een aantal keer op vakantie geweest. Canadezen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Ons hart ligt toch een beetje in Canada.”

Ton: “Het is belangrijk om de Canadese bevrijders te blijven eren. Mooi toch dat zelfs koekjes hieraan bij kunnen dragen. En ze zijn ook nog lekker.”