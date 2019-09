Vincent van Gogh had veel vrienden, familie en geliefden, bewijst tentoonstelling in Den Bosch

Vincent van Gogh, een psychiatrische, eenzame man en in zijn tijd een weinig gewaardeerd kunstenaar. Dat is de mythe van de wereldberoemde schilder. Maar deze mythe blijkt niet te kloppen.

In de tentoonstelling 'Van Goghs intimi, vrienden, familie, modellen' doorbreekt Het Noordbrabants Museum het hardnekkige beeld dat Van Gogh oproept. Vincent was geen makkelijke man, obsessief gedrevenheid en kritisch. Hij stootte veel mensen in zijn omgeving af, maar velen waren ook op hem gesteld. Hij onderhield innige en veelal langdurige relaties met de mensen om hem heen: vrienden, familie, modellen, collega-kunstenaars en geliefden. "Hij heeft een jaar samengewoond met een geliefde", vertelt conservator Helewise Berger, iets wat maar heel weinig mensen weten.

Grappig

Verschillende gerenommeerde Nederlandse, internationale musea en ook particuliere stelden brachten bijna honderd werken bij elkaar. In schilderijen, brieven en tekeningen krijg je een beeld van een man die veel langdurige vriendschappen wist te onderhouden. "We leren eruit dat Vincent zachtaardig was en zelfs grappig", zegt een trotse museum directeur Charles de Mooij.

"Het is niet gelukt alle vrienden en familie bij elkaar te krijgen in deze tentoonstelling. Er zijn veel musea die stukken van Van Gogh willen op dit moment en sommige stukken zijn gewoon te kwetsbaar oom te vervoeren", vertelt De Mooij verder. "Als er een vriend ontbreekt in de tentoonstelling hebben we welk de vrouw van de vriend of zelfs zijn kind", zegt de museumdirecteur. "Eigenlijk is de collectie bijna compleet".

Alleen online

Komende zaterdag gaat de tentoonstelling open voor publiek. In verband met de verwachte drukte zijn de kaarten alleen online te verkrijgen.