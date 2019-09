Wim kan wel huilen van geluk, want zijn gestolen hondje is terug: 'Ik heb er slecht van geslapen'

Geƫmotioneerd doet Wim zijn verhaal over zijn woensdagmiddag gestolen puppy Saartje. Dat hij sinds donderdagnacht half twee weer met haar herenigd is, hoe onvoorstelbaar blij en opgelucht hij is en hoe hij nog steeds niet begrijpt dat mensen zoiets kunnen doen.

Saartje werd woensdagmiddag gestolen door twee vrouwen. Ze waren met drie kinderen bij de manege naast Wim's Café Boerderij/Stal de Meijldijk in Heeze. Volgens de politie werd het de vrouwen te heet onder de voeten nadat er op social media massaal en verontwaardigd werd gereageerd op de diefstal. Wat de vrouwen heeft bezield, is nog onduidelijk.

Opgelucht en gelukkig

Maar dat maakt Wim allemaal niets meer uit, hij heeft zijn Saartje terug en dat is het allerbelangrijkste. Snikkend vertelt hij zijn verhaal. "Ik werd vannacht gebeld door de politie dat ze terecht was. Een oudere vrouw had haar blijkbaar gevonden. Hoe het precies zit, weet ik ook nog niet. Dat hoor ik misschien vanmiddag als de politie een verklaring op komt nemen. Ik kan niet vertellen hoe opgelucht en gelukkig ik was toen ze vannacht om half twee thuis werd gebracht."

Eind goed, al goed dus? "Jazeker. Ik heb er heel slecht van geslapen want je kunt gewoon niet begrijpen dat mensen je zoiets aandoen. Saartje betekent alles voor mij. Maar ik wil dit hoofdstuk nu zo snel mogelijk afsluiten. En iedereen bedanken voor het delen van mijn bericht. Want ik weet wel bijna zeker dat ik daardoor Saartje nu weer terug heb."



Op bewakingsbeelden is te zien wat er woensdagmiddag is gebeurd. Hoe twee vrouwen met drie kinderen na het ponyrijden de manege verlaten zonder te betalen en een van de vrouwen de tien weken oude Saartje meeneemt. De identiteit van de vrouwen is bekend bij de politie, maar ze zijn nog niet aangehouden.

