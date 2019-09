Slachtoffers Spoordrama Oss herdacht: kijk de ceremonie terug

Het is precies een jaar geleden dat de Stint in botsing kwam met een trein bij station Oss West. Vrijdagavond werd het drama in Oss herdacht. Op verzoek van de gemeente Oss zond Omroep Brabant de herdenking live uit op televisie en online. Bekijk hier de beelden.

Ossenaren gaven aan behoefte te hebben aan een plek waar ze troost kunnen vinden. Daarom kwam de gemeente met het idee voor een monument, waarbij mensen vanaf nu bloemen kunnen leggen. De gemeente roept mensen op geen bloemen te leggen bij Station West waar het ongeluk in 2018 gebeurde.

Onthulling

Burgemeester Wobine Buijs onthulde iets na vier uur het monument, Vlinderboek, in het Elzeneindpark. In de herdenkingsceremonie stonden de slachtoffers centraal. Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4) overleden bij het ongeluk. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond.

De burgemeester vertelde tijdens de herdenking over de omgekomen kinderen. Ze ging in op wat ze leuk vonden en over wat ze bezighielden. Vervolgens liet ze vlinders los namens de families en nabestaanden. Sommige vlinders verlieten hun doos niet. “Wat is het mooi dat ze niet willen gaan”, sprak Buijs.

De vader

Halverwege kwam de vader van de omgekomen Dana en Liva aan het woord. Ook zijn oudste dochter raakte gewond bij het ongeluk.

De vader, die graag anoniem wil blijven, vertelde over het moment nadat hij ‘het telefoontje’ kreeg. “We hebben onze oudste dochter moeten vertellen dat haar twee zusjes waren overleden. Ze vocht boven in het ziekenhuis voor haar leven, haar twee dochters lagen hand in hand in het mortuarium.

ZIE OOK: Spoordrama in Oss één jaar geleden: zo leefden de Brabanders mee...

“Lieve Dana en Liva, door het verschrikkelijke ongeluk zijn jullie veel te jonge levens veel te vroeg gestopt. We leven in een nachtmerrie waar we niet uit kunnen stappen. Er gaat geen dag voorbij zonder tranen.”



Na afsluitende woorden van de burgemeester werd er een minuut stilte gehouden. Uiteindelijk kregen alle aanwezigen de tijd om iets bij het monument neer te leggen.