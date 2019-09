'Het mes stond op zijn keel', Tasniem geschokt nadat haar broertje (15) is beroofd

"Dit is zo ontzettend triest." Tasniem Woets (25) uit Tilburg kan het nog altijd niet bevatten. Haar 15-jarige broertje Taha werd zondagmiddag bedreigd en mishandeld bij een overval in Von Weberpark.

Het gebeurde zondagmiddag rond halfdrie. Taha zat nietsvermoedend op een trapje, samen met een vriend. Ineens kwamen er twee mannen aan. "Ze zetten een mes op zijn keel! Hij moest zijn horloge afgeven en ze pakten zijn nieuwe iPhone af", vertelt Tasniem. "Daarna kreeg hij een klap in zijn gezicht."

'Kansloos'

Daarna renden de twee overvallers weg. "Dit is zo ontzettend kansloos. Het is een kind van vijftien!", vervolgt een woedende Tasniem. "Hij zag lijkbleek en was heel erg bang. Ik maakte me heel veel zorgen. Hij durft dat park niet meer in."

Hij ging daarna naar het politiebureau om aangifte te doen. "De overvallers droegen hoodies en zwarte zonnebrillen. Het is gewoon tuig", vindt Tasniem. Ze doet het verhaal namens haar broertje.

Ze hoop dat getuigen zich melden en dat daders snel worden gepakt. "Ook wil ik anderen waarschuwen. Ik ben bang dat ze nog een keer toe zullen slaan."

Signalement

De daders zijn nog altijd spoorloos. De politie heeft een signalement verspreid. Een verdachte is een negroïde man tussen de 17 en 20 jaar oud. Hij droeg een groene trui met capuchon.

De tweede dader was een man met een getinte huidskleur. Hij was korter dan de ander en had een licht vest aan met donkere mouwen en een capuchon. Hij droeg lichte broek.