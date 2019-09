Alle gewonden ontslagen uit ziekenhuis nadat auto inreed op publiek De Kempen Cross

De drie slachtoffers hebben allemaal beenletsel. Hoe het precies met hun verwondingen gaat laat de politie nog in het midden. Een jongen van 14, ook uit België, werd zondag al ontslagen uit het ziekenhuis.

Auto reed op publiek in

Bij het autocross-evenement aan de Maarheezerweg-Zuid reed vorige week zondag rond kwart over vijf een racewagen opzettelijk het publiek in. Twee verdachten werden daarna opgepakt, een 21-jarige man uit het Limburgse Reuver en een 17-jarige vrouw uit Katwijk (gemeente Cuijk), maar een paar dagen later werd de vrouw weer vrijgelaten.

Uit onderzoek blijkt dat de man alleen in de auto zat en dat hij zelf dus de auto bestuurde. De 17-jarige vrouw is de vriendin van de man. Ze liep naar de auto toe en nam in eerste instantie tegenover de agenten de schuld op zich. Maar uit getuigenverklaringen blijkt dat de man heeft gereden en niet de vriendin.

Ruzie

Aan de gebeurtenis ging een ruzie over tien euro inschrijfgeld vooraf, stelt het Openbaar Ministerie. Een van de laatste races werd afgelast omdat de racebaan te droog was. Daardoor was het onveilig om er overheen te rijden. De vriendin van de verdachte ging richting de frituur om daar verhaal te halen en geld terug te eisen.

Toen ook de verdachte daarbij kwam staan, werd het duo door de organisatie naar buiten gewerkt. Uiteindelijk stapte de Limburger woedend in zijn crossauto en reed het publiek in.