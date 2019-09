Man die opzettelijk publiek in reed in Leende, zat alleen in crossauto, 'Hij speelde met levens'

De 21-jarige Limburger die zondag tijdens de Kempen Cross in Leende opzettelijk het publiek in reed, wordt verdacht van poging tot doodslag. Uit onderzoek blijkt dat de man alleen in de auto zat en dat hij zelf dus de auto bestuurde. Volgens het Openbaar Ministerie 'speelde de man met de levens van een groot aantal mensen' en dat rekenen ze hem 'zeer zwaar' aan.

De man uit Reuver reed zich na zijn daad vast in het zand en werd daarna belaagd door een flink aantal bezoekers. Over en weer vielen rake klappen. De 17-jarige vriendin van de man liep naar de auto toe en nam in eerste instantie tegenover de agenten de schuld op zich. Maar uit getuigenverklaringen blijkt dat de man heeft gereden en niet de vriendin. De vriendin werd ook opgepakt, maar is dinsdag weer vrijgelaten.

De officier van justitie neemt de zaak hoog op: "Volstrekt onschuldige bezoekers zijn zondag het slachtoffer geworden van een totaal idiote actie. De bestuurder van de auto heeft gespeeld met levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan", aldus de Officier van Justitie.

Ruzie

Aan de gebeurtenis ging een ruzie over tien euro inschrijfgeld vooraf. Een van de laatste races werd afgelast omdat de racebaan te droog was. Daardoor was het onveilig om er overheen te rijden. De verdachte ging richting bar om daar zijn geld terug te eisen. Toen hij dat niet kreeg, ontstond er een ruzie. Uiteindelijk stapte hij woedend in zijn crossauto en reed het publiek in. Vier mensen werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens drie bezoekers werden op het crossterrein door ambulancemedewerkers nagekeken.

De organisatie van de Kempen Cross reageerde geschokt op de laffe daad. "Die man snapt niet dat een auto een moordwapen is", zei een van de organisatoren, Rowin de Bruijn. "Wij waren als organisatie op dat moment bezig met de prijsuitreiking. Het liep allemaal goed, tot bij diegene de bom barstte."

Nog een slachtoffer

Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook nog de vijfde gewonde. Harm (50) zakte een dag na het crossincident thuis in elkaar. Dit zou mogelijk het gevolg zijn van de klappen die hij zondag kreeg van de verdachte. Toen de auto van de verdachte stilstond in het zand, klom Harm het portier in om de sleutel uit het contactslot te halen. Hij kreeg meerdere klappen op zijn hoofd en brak zijn pink.

De verdachte moet nog zeker 14 dagen langer in voorarrest blijven.