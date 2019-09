Johannes V. zou de 11-jarige Mihaela hebben verkracht en gedood, wat gebeurde er in Roemenië?

Op Johannes V. (47), de man uit Cuijk die maandagmiddag zelfmoord pleegde in Escharen, was een klopjacht gaande in Roemenië. Zondagavond meldden Roemeense media dat hij ervan verdacht werd de 11-jarige Mihaela Fieraru te hebben ontvoerd en gedood. Wat is daar gebeurd?

Het 11-jarige meisje kwam uit de stad Gura Suţii. Ze ging vrijdag naar school, maar kwam daarna niet meer thuis. Ze werd voor het laatst vastgelegd door een beveiligingscamera op 350 meter van haar huis, zo schrijft een Roemeense nieuwswebsite.

LEES OOK: Man die zelfmoord pleegde in Escharen, is verdachte van moord op Roemeens meisje (11)

Na drie dagen zoeken gevonden

Drie dagen lang waren meer dan 200 mensen naar haar op zoek. Vrijwilligers, agenten, speurhonden, drones en helikopters werden ingezet.

Zondag werd Mihaela uiteindelijk gevonden in een veld, een paar kilometer van haar woonplaats Gura Suţii ten noorden van de hoofdstad Boekarest. Ze zat ‘onder de wonden’. Mogelijk zou ze na haar dood zijn gebeten door wilde dieren.

Autopsie heeft uitgewezen dat ze is gewurgd. Mogelijk zou ze ook zijn verkracht. Dit was vrijdag waarschijnlijk een half uur nadat ze voor het laatst was gezien, gebeurd. V. werd in Roemenië beschuldigd van vrijheidsberoving, verkrachting en moord.

LEES OOK: Ex-verloofde van Johannes V. die Roemeens meisje zou hebben vermoord: ‘Komt niet als verrassing’

Meisje in auto van V.

V. zou sinds 2016 ieder jaar naar Roemenië gaan. Dit keer kwam hij aan op 18 september. Hij was de bewuste dag op weg met een huurauto. Op beveiligingscamera’s was die huurauto meerdere keren in het dorp Gura Suţii gezien op het moment dat het meisje verdween. Zo’n veertig camera’s legden de auto vast.

Opvallend was dat hij wegreed uit Gura Suţii, en pas een half uur later aankwam in een dorp vlakbij. Die afstand zou echter in een paar minuten te rijden zijn. Daartussen zou dus iets moeten zijn gebeurd.

Op beelden was te zien dat het meisje bij hem in de auto zat. Roemeense autoriteiten hebben V. aangehouden, maar ze konden hem toen niet arresteren omdat Mihaela nog niet was gevonden.

Zelfmoord

Na de dood van het meisje had V. het land verlaten en vloog hij terug naar Nederland. De Roemeense autoriteiten hadden Nederlandse justitie ingelicht dat hij mogelijk in Nederland was.

V. pleegde maandagmiddag zelfmoord in Escharen. Hij reed met zijn auto bewust in op een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke.

Het onderzoek naar de moord op het meisje wordt gedaan door de politie in Roemenië. Waar nodig ondersteunt de Nederlandse politie.