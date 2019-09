Ex-verloofde van Johannes V. die Roemeens meisje zou hebben vermoord: ‘Komt niet als verrassing’

De ex-verloofde van Johannes V. (47), de man die verdacht werd van de moord op een 11-jarig Roemeens meisje, is niet verbaasd over zijn vermeende daad. "Het is wel een schok, maar hij had een verleden. Dit is niet echt een verrassing voor mij", vertelt ze aan Omroep Brabant. V. pleegde maandagmiddag zelfmoord nadat er door de Roemeense politie een klopjacht op hem was geopend.

De vrouw, die liever anoniem blijft, zegt dat V. eerder veroordeeld is. Hij kreeg volgens haar meerdere jaren gevangenisstraf en tbs opgelegd. Toen ze een relatie met hem had, wist ze daar niets vanaf.

"Na vier of vijf maanden vroeg hij me ten huwelijk. Van zijn reclasseringswerker moest hij alles over zijn verleden aan mij vertellen. Ik heb zelf een dochter die niet van hem is en die toen nog jong was. Vrij snel daarna heb ik toen de relatie beëindigd. We zouden in 2011 gaan trouwen", vertelt ze.

Welke delicten

Ze wil niet precies ingaan op welke delicten hij heeft gepleegd, maar volgens haar gaat het om meerdere zedendelicten. Het Openbaar Ministerie wil daar niets over zeggen. "Daar gaan we niet op in. Het onderzoek loopt in Roemenië. Het is niet aan ons om in details te treden over individuen." Zijn ex bevestigt dat V. regelmatig naar Roemenië reisde.

LEES OOK: Johannes V. zou de 11-jarige Mihaela hebben verkracht en gedood, wat gebeurde er in Roemenië?

Volgens buurtbewoners is V., die door het leven ging als Joop, getrouwd en vader van een tienerdochter van een andere vrouw. "Hij woonde hier pas sinds mei. Het was zo'n aardige man. Hij heeft mijn huis gekocht en we hebben contact gehouden", zegt zijn buurman in tranen. De buurman had absoluut niet verwacht dat V. tot zoiets in staat was.

Intelligent

Volgens zijn ex was V. erg intelligent en charmant. Hij had tot zijn dood nog een goede baan bij een IT-bedrijf.

LEES OOK: Man die zelfmoord pleegde in Escharen, is verdachte van moord op Roemeens meisje (11)

V. werd verdacht van de moord op de 11-jarige Mihaela Adriana in Roemenië. Adriana kwam vrijdag niet thuis van school in het dorp Gura Șuţii en werd zondag dood gevonden aan de rand van een bos. Al snel was er een klopjacht op hem gaande. Hij ging daarom snel naar Nederland en gooide maandagmiddag - hoogstwaarschijnlijk bewust - zijn auto voor een vrachtwagen in Escharen.