Ernstige bedreiging aan adres politie, bureaus Tilburg en Breda enige tijd dicht

Politiebureaus in en om Tilburg en Breda zijn maandag in de late middag en vroege avond enige tijd gesloten geweest door een dreiging. Rond vier uur kreeg de politie signalen binnen dat iemand de politie iets ernstigs wilde aandoen.

De bedreiging was zo ernstig dat alle politiebureaus in en om Tilburg en Breda werden gesloten. Enkele uren lang kon niemand de bureaus in of uit. Surveillerende agenten hielden de buurt in de gaten.

Aan het begin van de avond werd een 45-jarige man uit Rijen opgepakt voor de bedreiging. Hij is al vaker met de politie in aanraking geweest. Zijn dreiging had te maken met persoonlijke wraakgevoelens tegen de politie.