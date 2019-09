TU Eindhoven moet uitleggen waarom mannen niet mogen solliciteren op hun vacatures

De Eindhovense universiteit hoopt door vrouwen positief te discrimineren meer vrouwen in dienst te krijgen. Alleen op deze rigoureuze manier denkt de TU/e haar streven te halen van 20 procent vrouwelijke hoogleraren, 25 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent vrouwelijke docenten in 2020.

LEES OOK:TU Eindhoven neemt voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers aan

De eerste reacties op dit vacaturebeleid waren divers. Mocht er na een half jaar geen geschikte vrouwelijke kandidaat voor een vacature gevonden zijn, dan mogen ook mannen solliciteren. "Op deze manier komt het onderwijsniveau op de universiteit niet in gevaar" liet rector Frank Baaijens eerder weten.

Discrimineren mag

De universiteit heeft meteen aangegeven dat deze manier van werven van vrouwelijke kandidaten voldoet aan de Europese wetgeving. 'Die staat het toe om gericht personeel te zoeken onder ondervertegenwoordigde groepen', schreef de universiteit in een aankondigend persbericht.

Overigens is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens niet bindend, maar het is wel een belangrijk oordeel dat gebruikt kan worden in een eventuele rechtszaak. De zitting is 4 november.