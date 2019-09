Marco Kroon in financiële problemen, kameraden starten inzamelingsactie

De militair met de hoogste militaire onderscheiding uit Den Bosch kwam de afgelopen jaren meermalen in aanraking met justitie. Hij werd onder meer verdacht van wapen- en drugshandel. In november staat hij voor de rechter voor onder meer het geven van een kopstoot aan een agent, het zwaaien met zijn geslachtsdeel en het opsteken van zijn middelvinger naar een agent tijdens carnaval in Den Bosch.

LEES OOK: Marco Kroon: ooit een nationale held, nu voor de rechter voor kopstoot aan agent [VIDEO]

De kameraden, veteranen die in 2003 met Kroon op militaire missie zijn geweest, geloven niet dat hij dit allemaal heeft gedaan. Ze benadrukken dat Kroon tot nu toe is vrijgesproken in eerdere zaken. Hij is alleen door Defensie geschorst omdat hij wild plaste. “De rest van de omstandigheden zijn aannames.”

Financiële problemen

Kroon zelf ontkent dat hij een agent een kopstoot heeft gegeven. Om dat te bewijzen heeft hij al duizenden euro’s moeten uitgeven aan advocaatkosten en onderzoeken.

“Onze Ridder Militaire Willemsorde staat op het punt om een lening af te sluiten of uiteindelijk zijn huis te verkopen om dit proces te bekostigen”, zeggen de initiatiefnemers van de inzamelingsactie. “Alle kosten die dit proces tot nu toe met zich mee hebben gebracht, zijn door Marco betaald en het einde is nog niet in zicht.”

Binnen één dag 7000 euro

Zijn vrienden uit het leger willen daarom geld inzamelen voor de militair. Het doel is om 150.000 euro op te halen. Binnen één dag staat de teller al op 7000 euro. Met het geld willen ze de proceskosten die Kroon tot nu toe heeft gemaakt en gaat maken, vergoeden. “Wij willen dat het recht zijn werk doet, dat alle feiten boven tafel mogen komen.”

Mocht er geld overblijven, dan doneren ze dat aan Stichting H.E.A.R.T. Dit is de stichting van Kroon die zwaargewonde militairen en nabestaanden steunt.