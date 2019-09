De Verkadefabriek viert 15-jarig jubileum met 24 uur non-stop film, theater, muziek en dans

Jan van der Putten is al directeur vanaf het allereerste uur. Hij kijkt uit naar het komende jubileumweekend.: “Omdat we 15 mooie jaren hebben gekend, maar ook omdat we volgens mij een geweldig en gevarieerd programma hebben op alle plekken in ons gebouw. Er is parade op de gang, circus in het café, een dansmarathon in de foyer en toneel in de kantoren. Zo komen Marcel Musters en Maria Goos met hun vervolg op Smoeder en wordt Theo Maassen geïnterviewd door Eus. Het is echt te veel om op te noemen, overdag en 's nachts.”

De Verkadefabriek begon in 2004 op de plek waar decennialang Frou-frou's en Café-Noirs van Verkade werden gemaakt. Nadat Verkade in 1993 de productie 'concentreerde' en stopte met de productie van zoetigheid in Den Bosch stond het pand jarenlang leeg totdat ZT Hollandia er in 2001 de voorstelling Varkens/Boeren speelde. In 2002 besloot de Bossche gemeenteraad de Verkadefabriek om te bouwen tot een complex voor theater, film en horeca met twee theaterzalen, drie filmzalen, een café-restaurant en repetitieruimten. Later werden daar twee filmzalen bijgebouwd.

Jan van der Putten is directeur van de Verkadefabriek.

Van der Putten: “We zijn in de afgelopen vijftien jaar niet heel veel veranderd. We zorgen voor een goed theater- en filmaanbod, maar het belangrijkste is misschien wel dat we een plek in de stad zijn waar mensen graag willen zijn. Uitgangspunt is creativiteit en bevorderen van een open blik op een plek waar je makkelijk binnenstapt en waar altijd wat te doen is. Dat wilden we toen en dat willen we nu nog steeds.”

Jaarlijks komen zo’n 220.000 mensen naar De Verkadefabriek en uit onderzoek is gebleken dat 43 procent van alle Bosschenaren jaarlijks weleens binnenkomt. “Den Bosch zou wel een andere stad zijn zonder ons. Ik ben natuurlijk niet helemaal objectief, maar ik denk dat we wel van enorme toegevoegde waarde voor de stad zijn. We blijven zoveel mogelijk onszelf, terwijl we natuurlijk ook regelmatig vernieuwen om onze plek te behouden die we de afgelopen 15 jaar hebben opgebouwd.”

Bossche volkswijk

Een project waarin alles waar De Verkadefabriek voor staat uitstekend bij elkaar kwam is volgens Van der Putten de produktie ‘Wij’. Een eigen voorstelling die zich afspeelt in een Bossche volkswijk en waarbij veel van de acteurs en het publiek ook uit die volkswijken afkomstig waren. “Dat vond ik wel echt fantastisch. Bewust hebben we geprobeerd om een ander publiek te bereiken. Want de kloof tussen van alles en nog wat wordt al steeds groter. Theater moet blijven proberen om diverse groepen te verbinden. Als zoiets dan lukt zoals dat met ‘Wij’ lukte, met zoveel inzet van alles en iedereen die daar bij betrokken was, vind ik dat wel een hoogtepunt.”

Kwam geen hond op af

Maar lang niet alles wat er in De Verkadefabriek is geweest, was een succes.“Van sommige festivals hadden we meer verwacht. Het sportfestival viel qua bezoekers erg tegen, net als het Bosch Art filmfestival bijvoorbeeld. Toen dachten we met mooie kunstfilms in aanloop naar het Jeroen Boschjaar een mooi, goed, nationaal programma te hebben. Alleen kwam daar werkelijk geen hond op af. Dat kan dus gebeuren. Maar spijt heb ik er niet van.”

Tijdens het komende jubileumfestival verschijnt er een boek over 15 jaar Verkadefabriek. Meer hierover en het complete festival-programma zie je op www.verkadefabriek.nl/24-uur