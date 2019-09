Bezoekje met knuppel, brandstichting: streep door plannen migrantenhotel na bedreigingen

De Partijhal in Sint Willebrord wordt omgebouwd tot Hotel Ada.

Investeerder Vincent Omer Dasguney zet een streep door de plannen voor een migrantenhotel op de plek van De Partijhal in Sint Willebrord. De reden: anonieme aankondigingen van bezoekjes met knuppels tot bedreigingen met brandstichting. Dat meldt BN DeStem dinsdagavond.

In de krant zegt Dasguney dat niet alleen hij bedreigd werd, maar ook de medewerkers van zijn bedrijf uitzendbureau All-In Flex.

Het uitzendbureau heeft dagelijks zo'n 800 arbeidsmigranten aan het werk in West-Brabant. Zij werken onder meer in de logistiek en de foodsector zoals distributiecentra, slachthuizen en chocolade- en koekjesfabrieken. All-In Flex wil graag een grotere huisvesting voor haar werknemers, omdat de vraag naar arbeidskrachten in de regio nog altijd stijgt.

Stroom van kritiek

Zo was een plan ontstaan voor een luxe viersterren-hotel voor arbeidsmigranten en zakenmensen op de plek van de Partijhal in Sint Willebrord. Afgelopen dinsdag zouden bewoners van het dorp worden bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. De uitnodiging daarvoor, ontketende een stroom van kritische geluiden. Op Facebook is de pagina 'Anti Arbeidershotel Partijhal' opgericht en de lokale afdeling van de PVV stelde raadvragen.

Daarnaast, zo blijkt nu, werden er dus ook forse bedreigingen geuit aan het adres van Dasguney en zijn personeel.

Het migrantenhotel zou niet helemaal van de baan zijn, Dasguney gaat op zoek naar een andere plek in Sint Willebrord.

