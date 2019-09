Streep door plannen voor migrantenhotel in St. Willebrord na bedreigingen

Investeerder Vincent Omer Dasguney zet een streep door de plannen voor een migrantenhotel op de plek van De Partijhal in St. Willebrord. De reden: zware bedreigingen. Dat bevestigt een woordvoerder van uitzendbureau All-In Flex dinsdagavond na berichtgeving in BN DeStem.

De woordvoerder vertelt anoniem: “Werknemers van ons uitzendbureau werden bedreigd. Maar ook klanten van ons in de gemeente Rucphen werden gebeld. Er zouden brandbommen naar binnen worden gegooid als het hotel af was, het zou in de fik worden gestoken. Allemaal anoniem, dus je kunt er niks mee.”

All-In Flex heeft dagelijks zo'n 800 arbeidsmigranten aan het werk in West-Brabant. Zij werken onder meer in de logistiek en de foodsector zoals distributiecentra, slachthuizen en chocolade- en koekjesfabrieken. All-In Flex wil graag een grotere huisvesting voor haar werknemers, omdat de vraag naar arbeidskrachten in de regio nog altijd stijgt.

Stroom van kritiek

Zo was een plan ontstaan voor een luxe viersterrenhotel voor arbeidsmigranten en zakenmensen op de plek van de Partijhal in St. Willebrord. Dinsdagavond zouden bewoners van het dorp worden bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. De uitnodiging daarvoor ontketende een stroom van kritische geluiden. Op Facebook werd de pagina 'Anti Arbeidershotel Partijhal' opgericht en de lokale afdeling van de PVV stelde raadsvragen.

“De grote ophef is pas ontstaan toen de PVV zich ermee ging bemoeien. Daarvoor kregen we wel wat telefoontjes van mensen die wilden weten wat ze konden verwachten, maar pas toen PVV-raadslid Brigitte Clercx oproepen tot protest ging plaatsen, liep het uit de hand.”

De woordvoerder vertelt over de informatieavond die gepland stond voor dinsdag: “We kregen van de gemeente te horen dat we dranghekken moesten plaatsen. En vanuit de gemeenschapshuis De Lanteern, waar de avond zou worden gehouden, werd om beveiliging gevraagd. We hebben zelf nog een beveiligingsbedrijf geraadpleegd, maar die gaven aan dat het weleens niet beheersbaar zou kunnen zij als er vijf- of zeshonderd man op af zou komen.”

'Andere locatie in Rucphen'

De avond werd afgeblazen. “Sommige van onze eigen mensen vroegen zich af of er ook een achteruitgang was. Dat was het moment dat we wisten dat we ermee moesten stoppen. Maar deze ophef, we hadden het niet verwacht."

Een migrantenhotel op de plek van De Partijhal komt er dus niet, maar de woordvoerder benadrukt dat er geen streep is gezet door de plannen voor een migrantenhotel. “Linksom of rechtsom, dat komt er. We hebben nog een andere optie voor een locatie binnen de gemeente Rucphen, die bekijken we nu.” Of die locatie ook in St. Willebrord ligt, wordt bevestigd noch ontkend.

