Stint had nooit de weg op gemogen, minister verzweeg dit voor de Tweede Kamer

De Stint voldeed in 2011 niet aan de veiligheidseisen en had nooit toegelaten mogen worden op de weg. Cora van Nieuwenhuizen, die sinds oktober 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat is, wist hiervan maar verzweeg dit voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws.

Uit de keuring in 2011 bleek dat de Stint een te lange remweg had. Het voertuig had daarom helemaal niet goedgekeurd mogen worden, maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het ministerie lieten de Stint toch de weg op gaan.

Verkeerde berekening

Het onderzoek van RTL Nieuws wijst uit dat bij de keuring een verkeerde berekening is gebruikt. Het ministerie en de RDW wisten dit, maar hielden niet tegen dat de Stint met die verkeerde eisen door de keuring kwam.

Een maand later werden de eisen voor de keuring aangepast. De Stint werd echter niet opnieuw gekeurd. In april 2012 werd de toelating van de Stint officieel bekendgemaakt. Pas afgelopen voorjaar informeerde de minister de fabrikant van de Stint dat het voertuig in 2011 niet aan de eisen voldeed.

Spoordrama jaar geleden

Afgelopen vrijdag was het precies een jaar geleden dat een Stint in botsing kwam met een trein bij het station van Oss. Vier kinderen kwamen bij dat ongeluk om het leven. Een ander kind en de begeleidster raakten zwaargewond. De vader van de omgekomen Dana en Liva sprak tijdens de herdenking.



