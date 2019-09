Geert Wilders komt naar inloopavond AZC Gilze om zich te verzetten tegen 'asielwaanzin'

Geert Wilders gaat volgende week dinsdagavond naar een inloopbijeenkomst van AZC Gilze. De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerden en wordt georganiseerd door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Onderwerp van de avond is de enorme verbouwing van het centrum die 40 miljoen euro zou moeten gaan kosten. Wilders wil daartegen protesteren.

Op het terrein van het voormalige legerkamp in het buitengebied van Gilze worden al 20 jaar asielzoekers opgevangen. De gebouwen, neergezet door de Duitsers, zijn voor een groot deel rijksmonument.

Op het terrein komt niet alleen het asielzoekerscentrum te zitten, maar ook de organisaties die veel samenwerken met het azc, zoals Vluchtelingenwerk. De nieuwe gebouwen waar asielzoekers gehuisvest worden, krijgen een eigen keuken zodat iedereen voor zichzelf kan koken. In veel andere azc's is dat nu al het geval. In totaal kunnen er 1200 asielzoekers opgevangen worden in Gilze.

Er wordt onderzocht of de gebouwen van het gas kunnen. Door deze aanpak blijft de uitstoot van stikstof beperkt en hoeft het bouwproject niet stilgelegd te worden.

Geert Wilders wil zich ter plaatse laten informeren over het in zijn woorden 'miljoenen verslindende project' en ter plekke de direct betrokkenen adviseren te stoppen met 'deze asielwaanzin'.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers heet Wilders welkom. "Hier is een inloopavond voor bedoeld, hij heeft zich netjes aangemeld", aldus woordvoerder Carine Portengen.