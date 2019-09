'Aanmaakblokjes op terrein Fire-up worden donderdag al opgehaald'

Woensdagochtend moest de brandweer voor de vierde keer in een paar dagen tijd uitrukken. Het probleem wordt volgens de directeur veroorzaakt door plantaardige olie die in de bewuste aanmaakblokjes zit.

"We hebben ongeveer 40 pallets geproduceerd met aanmaakblokjes waar die olie in zit verwerkt. Het gaat om een leverancier waar we al jaren mee samenwerken, maar dit keer is er iets misgegaan. Als de blokjes op elkaar liggen ontstaat er broei en vervolgens brand."

Eerder op de dag legde de gemeente bestuursdwang op. De blokjes aanmaakblokjes moesten weg, zei burgemeester Hans Janssen. Dat kon echter wel een paar dagen duren, omdat ze door een specialistisch bedrijf afgevoerd moeten worden, verwachtte Janssen. "Tot die tijd zijn er zware controles van een brandwacht, " aldus de baas van de gemeente. De directeur wil het nu echter dus morgen geregeld hebben, als dat lukt.

Geen sluiting

Burgemeester Janssen vond sluiting van het bedrijf te ver gaan. "Dat kan ook niet, er is een vergunning afgegeven en Fire-up past binnen de wet-en regelgeving. Maar we willen wel de resultaten van onderzoek naar de branden zien."

"Als ik de ondernemer was, zou ik goed nadenken over de toekomst", zei Janssen wel over de locatie van het bedrijf.

Directeur van Opstal denkt niet aan verhuizen. Hij benadrukt dat zijn bedrijf al 30 jaar bestaat en dat er nooit eerder problemen waren. "We kregen in het verleden zelfs complimenten van inspecteurs, de muren hadden een langere brandwerendheid dan verplicht was. Het ligt puur aan de grondstof die we nu gekregen hebben."

Van Opstal legt nu wel een relatie met een brand die in juli uitbrak. Toen brandde het magazijn van Fire-Up compleet af. "Twee inspecteurs hebben onderzoek gedaan en nooit een oorzaak gevonden."