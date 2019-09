Fire-Up moet aanmaakblokjes laten afvoeren na vierde brand in een paar dagen tijd

Woensdagochtend moest de brandweer voor de vierde keer in een paar dagen tijd uitrukken voor een brand bij Fire-Up. Nadat vorige week vrijdag en zaterdag ook al brand was bij de aanmaakblokjesfabriek greep burgemeester Hans Janssen in bij het bedrijf en kondigde hij meerdere maatregelen aan. Zo werd de productie zaterdag meteen stilgelegd en werden pallets met aanmaakblokjes buiten op het terrein opgeslagen.

Risico

Maandag en afgelopen nacht ontstonden er, ondanks de maatregelen, opnieuw branden. Omdat de oorzaak van de branden nog niet bekend is, grijpt de burgemeester nu in. "De brandweer geeft aan dat een deel van de pallets die buiten staan nog steeds een risico vormen. Dat deel moet nu zo snel mogelijk weg."

Volgens de brandweer zit er broei in een deel van de pallets die nu buiten staan. Dat gedeelte moet dus op last van de burgemeester weggehaald worden. Het andere deel kan volgens de burgemeester wel buiten blijven staan. Wel houdt een brandwacht de pallets die buiten staan in de gaten, totdat ze in containers geplaatst worden.

Brand in halffabricaten

De branden ontstaan volgens eigenaar Kees van Opstal doordat er een andere samenstelling van een van de grondstoffen. Mensen die aanmaakblokjes thuis hebben liggen hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat deze spontaan in brand vliegen. "De branden zijn ontstaan in halffabricaten van de tabletten, die er uitzien als chocoladerepen. De consument heeft compleet geproduceerde aanmaaktabletten in huis liggen", zei Van Opstal maandag.

Het productieproces van de halffabricaten ligt stil, totdat duidelijk is wat de oorzaak van de spontane branden.