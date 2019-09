'Branden bij Fire-Up gevolg van andere grondstof in aanmaakblokjes', zegt eigenaar

"Een andere samenstelling van de grondstof dan normaal." Dat is volgens eigenaar Kees van Opstal de oorzaak van de branden dit weekend bij zijn aanmaakblokjesfabriek Fire-Up. Directeur Van Opstal zegt dat een andere samenstelling van een van de grondstoffen zorgt dat de aanmaaktabletten niet in temperatuur dalen maar juist stijgen. "Hierdoor zijn drie branden ontstaan afgelopen dagen."

Mensen die aanmaakblokjes of tabletten in de schuur hebben liggen hoeven zich volgens Van Opstal geen zorgen te maken dat er spontaan brand ontstaat. "De branden zijn in halffabricaten van de tabletten, dat ziet eruit als chocoladerepen, ontstaan. De consument heeft compleet geproduceerde aanmaaktabletten in huis liggen. Die kunnen niet zomaar in brand vliegen, daar is echt een lucifer of aansteker voor nodig."

Druk met zoeken

Ondertussen is Fire-Up druk aan het onderzoeken welke grondstof de temperatuurstijging veroorzaakt heeft. "Wij nemen telkens monsters als we een nieuwe voorraad grondstoffen binnenkrijgen. Zo moeten we kunnen ontdekken welk bestanddeel de afgelopen maand anders was dan anders." Op welke termijn dit duidelijk moet worden, weet de aanmaakblokjes directeur niet. "Ik hoop zo snel mogelijk."

Naast het onderzoeken van monsters is het bedrijf ook druk met het regelen van containers. De gemeente Oisterwijk heeft namelijk besloten dat de productie stil blijft liggen totdat de voorraad veilig in containers ligt opgeslagen. "Die containers komen er snel", zegt Van Opstal. "Containers zat in Nederland." Eenmaal in een container kan een eventueel brandende voorraad niet verder ontbranden door luchttekort of desnoods blussen met water.

LEES OOK: 'Enorme brand verwoest aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk'

Helaas heeft het Oisterwijkse bedrijf een verleden met branden. Branden die vernietigender waren dan die brandjes van de afgelopen dagen. Omliggende bedrijven zijn daarom niet enthousiast over hun ontvlambare buurman. "Ik snap dat", zegt directeur van Opstal. " Die grote brand kwam door kortsluiting en niet door aanmaakblokjes. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat we in essentie geen gevaarlijk bedrijf zijn, maar ik begrijp dat we de schijn tegen hebben."

LEES OOK: 'Buren van Fire-Up in Oisterwijk na brand: 'Gemeente speelt Russische roulette'