Drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport, bijna twee miljoen reizigers

Het aantal reizigers nam in het tweede kwartaal toe met 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Concreet betekent dit dat er ruim 200.000 extra passagiers via Eindhoven Airport vlogen.

Ook het aantal vluchten steeg flink ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. In totaal waren er 11.342 vliegtuigen die van en naar Eindhoven Airport vlogen, 1.377 meer dan een jaar eerder.

Ranglijst

Ondanks de forse groei bij Eindhoven Airport, is het Maastricht-Aachen Airport dat qua groei de ranglijst in Nederland aanvoert met een groei van 54 procent. Alleen het aantal passagiers dat via de Limburgse luchthaven vliegt is in verhouding een flink stuk lager dan Eindhoven.

Eindhoven Airport is met een marktaandeel van 8,8 procent nog altijd de tweede luchthaven van Nederland, maar ondanks de groei staat het aantal reizigers en vluchten niet in verhouding tot de enorme aantallen die Schiphol verwerkt.

Nieuw record

De afgelopen jaren was het derde kwartaal altijd het drukste vanwege de zomer(vakantie). Het is dus goed mogelijk dat het huidige kwartaalrecord van Eindhoven Airport volgend kwartaal alweer verbroken wordt.

Daarmee lijkt de Eindhovense luchthaven op koers om het maximaal aantal toegestane vluchten dit jaar te bereiken. Eerder deze maand besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat Eindhoven Airport jaarlijks niet meer dan 41.500 vluchten mag verwerken tot 2022.