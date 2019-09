Joop V. ook gelinkt aan misbruik van 8-jarig Roemeens meisje

Joop V. uit Beers heeft zich volgens Roemeense media mogelijk in 2016 al vergrepen aan een achtjarig Roemeens meisje in het dorp Bogdănesti. De verdachte uit Beers pleegde maandag in Escharen zelfmoord door tegen een vrachtwagen aan te rijden. Joop V. kwam maandag in het nieuws omdat hij wordt verdacht van de moord op de 11-jarige Michaela uit het Roemeense Gura Sutii.

Op camerabeelden uit 2016 zou te zien zijn dat de Beerse verdachte in de Roemeense stad Iasi was toen het het 8-jarige meisje werd misbruikt, schrijft de regionale krant Ziarul de Iași. Later zou de man ook gezien zijn bij een kindercentrum in het dorp Bogdănești. Dit ligt zo'n 120 kilometer van Iasi.

Onduidelijk is of het op de beelden ook daadwerkelijk om Joop V. gaat, maar de Roemeense politie zegt dit uit te zoeken. Uit de vluchtgegevens van de Brabander zou volgens Ziarul de Iasi blijken dat hij ten tijde van het misbruik van het 8-jarige meisje in Bogdănești zeker in die regio was.

Betast

Volgens de vader van het 8-jarige meisje sprak de persoon die zich aan zijn dochter vergreep perfect Roemeens. De man zou op 15 juni 2016 kind benaderd hebben toen ze naar de winkel liep en kauwgom hebben gegeven. Daarna zou hij haar naar een veld hebben meegenomen en betast.

Omdat het kleine meisje bang werd, begon ze te huilen en heeft de man haar teruggebracht. De vader vertelt in een video dat zijn dochtertje dacht dat de aanvaller haar naar huis zou brengen omdat dit maar een klein stukje verderop was, maar ze werd middenin het dorp uit de auto gezet.

Onderzoek

De Roemeense justitie heeft het misbruik van het 8-jarige meisje al sinds 2016 in onderzoek. Vorig jaar werden er nog foto's in Roemenië getoond van de vermoedelijke dader, maar dat leverde geen bruikbare tips op over zijn identiteit.

Het politieteam dat de moord op de 11-jarige Michaela uit Gura Sutii onderzoekt neemt het dossier van de zaak uit 2016 nu mee. Daarnaast wordt nagegaan op welke plekken in Roemenië Joop V. nog meer is geweest en of daar tijdens zijn verblijf jonge meisjes misbruikt zijn.

Dodelijk ongeval

In Roemenië was een klopjacht gaande op de 47-jarige man uit Beers. Joop V. wordt daar verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 11-jarige Mihaela Fieraru. Sinds vorige week vrijdag waren meer dan tweehonderd mensen naar haar op zoek.

De verdachte werd maandagmiddag op afstand in de gaten gehouden door de Nederlandse politie vlak voor hij zelfmoord pleegde op de Vegetasscheweg (N321) in Escharen. Het observatieteam wachtte op toestemming vanuit Roemenië om V. aan te houden.

