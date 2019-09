Vermiste Kees van Eggelen (59) is weer terecht

Kees van Eggelen (59) uit Den Bosch is weer terecht. Zijn dochter Rachel Elijah sloeg alarm nadat ze een week lang niets van haar vader had gehoord en niemand wist waar hij was.

"Hij zit in een hotel in Valkenburg en is zijn telefoon verloren. Verder wil hij geen hulp, dus de politie kan verder ook niets meer betekenen", meldt Elijah.

Eerder gaf ze al aan dat haar vader psychisch niet in orde was. Nadat hij uit zijn huis was gezet, verdween hij spoorloos.

