Zo ziet het nieuwste Eftelingsprookje De zes Zwanen eruit [VIDEO]

Het sprookje De zes Zwanen gaat over zes koningszonen die door hun jaloerse stiefmoeder worden veranderd in zwanen. Hun zusje Elisa krijgt de opdracht om die betovering te verbreken en haar broers terug te krijgen. Deze opdracht is alleen niet zo makkelijk. Elisa moet zes hemden voor haar broers breien en mag zes jaar niet spreken of lachen. Wanneer het zusje de opdracht vervult, zal de betovering verbreken. "Het is fantastisch", vertelt de directeur over het nieuwe sprookje.

Beleving

In het Sprookjesbos kunnen bezoekers het sprookje op twee manieren beleveren. Op de rug van één van de zes zwanen varend door het slot of kijkend vanaf de kant binnenin het slot. De zes Zwanen ligt precies tussen de sprookjes van Sneeuwwitje en Assepoester. Vanaf dit weekend is het sprookje geopend.

LEES OOK: Efteling is net niet het beste pretpark van Europa, maar valt wel flink in de prijzen