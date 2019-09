Lokale omroep soap Altena kan weer beginnen door fouten van de gemeenteraad

De lokale omroep soap in Altena kan (weer) opnieuw beginnen nu het Commissariaat voor de Media van mening is dat de gemeenteraad van Altena haar werk niet goed heeft gedaan. In de brief aan de gemeente schrijft het Commissariaat. “Wij achten het huidige voorkeursadvies van de gemeenteraad niet toereikend om tot besluitvorming over te kunnen gaan.” Anders gezegd: het besluit van de raad om RTV Altena voor te dragen als dé lokale omroep van Altena is (voorlopig) van de baan.

Onvolledig voorkeursadvies van gemeenteraad

De waakhond voor de media wil dat de raad nogmaals advies uitbrengt, over de vraag of Stichting RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting voldoen aan bepaalde vereisten uit de Mediawet 2008. Als ze aan een viertal wettelijke, in de brief genoemde eisen voldoen, moet de raad beter werk afleveren aldus het Commissariaat. “Indien beide omroepen voldoen aan de wettelijke vereisten is het de taak van de raad een zorgvuldig en deugdelijk gemotiveerd voorkeursadvies aan ons uit te brengen.”

'Opdracht' om te reageren

Ook verzoekt het Commissariaat de gemeenteraad vrij dwingend, om inhoudelijk te reageren op een ‘zienswijze’ van de Aalburgse Omroep Stichting. In de ‘zienswijze’ reageert de Aalburgse Omroep Stichting op de afwijzing door de raad afgelopen zomer en draagt zij argumenten aan waarom de keuze wel had moeten vallen op de voormalige lokale omroep van Aalburg. Tot op heden heeft de gemeenteraad daar nog niet op gereageerd en dat moet echt anders volgens de waakhond voor de media.

