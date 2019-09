Vrouw die met haar man kinderen uithongerde en mishandelde in Molenschot gaat in hoger beroep

Hidefumi M. (40), de Japanse vrouw uit Molenschot die samen met haar echtgenoot vier jaar cel heeft gekregen voor het mishandelen en uithongeren van haar kinderen, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt haar advocaat aan de regionale krant BN De Stem.

De man, die dezelfde straf heeft gekregen van de rechtbank, heeft besloten om zich bij het vonnis neer te leggen. Het stel uit Molenschot gaat van elkaar scheiden.

Mishandeling

Hidefumi M. en Noriko N. (39) hebben vijf van hun zeven jonge kinderen zwaar mishandeld, verwaarloosd en uitgehongerd. Een van die kinderen overleefde maar ternauwernood. Poging tot doodslag, oordeelde de rechter in Breda eerder deze maand.

Uit wanhoop aten ze uit de vuilnisbak en stalen ze eten van schoolgenootjes. Een van hen overleefde ternauwernood en veranderde door toedoen van Hidefumi en Noriko in een 'wandelend lijk', zo stelde de rechter twee weken geleden al.

Het stel kwam in februari vorig jaar met zeven kinderen in Molenschot wonen. De meeste van die kinderen kregen de twee in eerdere huwelijken. Het samengestelde gezin leefde wat teruggetrokken en na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen.

De politie sloeg alarm toen de ouders op weg waren naar Duitsland en een van de kinderen hadden achtergelaten op een parkeerplaats. In Limburg werd het gezin vervolgens onderschept door de Duitse politie.