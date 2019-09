Wim (67) viert feest, want hij mag na jarenlange strijd toch in zijn huurhuis blijven

De blauwe en witte ballonnen voor het raam van zijn huis verraden meteen dat er iets te vieren valt in huize Van der Rijk. Aan het begin van de avond is het al goed druk in de tuin. De barbecue staat aan, de tafels in de tuin staan vol eten en een extra koelkast puilt uit met drinken.

Een uitgelaten feeststemming is er niet aan de Achterom. Blijdschap is er natuurlijk, maar er heerst vooral een sfeer van opluchting en medeleven aan het begin van de avond. "Kom vanavond maar terug als er een paar pilskes in zitten, dan is dat wel anders", zegt één van de familieleden van Wim.

Besef

De vele onzekere jaren hebben emotioneel hun sporen nagelaten bij de 67-jarige Wim. Hij geniet van het vele bezoek, maar oogt soms ook een beetje gestrest. "Ik kan het ook nog niet echt geloven dat ik mag blijven.", zegt hij. "Het is zo'n achtbaan geweest en het moet allemaal nog een beetje indalen."

LEES OOK: Wim woonde 33 jaar samen met Cor in één huis, na haar dood kreeg hij acht dagen om te vertrekken

Dochter Angela kan niet ontkennen dat haar vaders jarenlange onzekere situatie iedereen geraakt heeft binnen het gezin. "Na het overlijden van mijn moeder zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest met mijn vader en zijn huis. We hebben niet eens tijd gehad om te rouwen. Misschien kan dat nu eindelijk."

Waarom

Hoe later het wordt, hoe gezelliger en drukker het is in de tuin van Wim die voor de gelegenheid helemaal overdekt is. "We wilden eigenlijk een groot buurtfeest organiseren, maar mijn vader raakte al in de stress bij die gedachte. Daarom houden we het wat kleiner nu", zegt dochter Angela.

Een volle tuin bij Wim van der Rijk om te vieren dat in hij in zijn huis mag blijven

Ondanks de opluchting en blijdschap dat Wim in zijn huis mag blijven, zijn er toch vraagtekens. "Waarom? Waarom mocht ik ineens blijven? We hebben vermoedens, maar niemand die het mij kan zeggen en dat voelt toch raar", zegt vader en opa Van der Rijk.

LEES OOK: Wim (67) moest zijn huis uit toen zijn partner Cor overleed, na 4 jaar verzet mag hij toch blijven

"We gaan en moeten verder, maar houden er toch een beetje een vreemd gevoel aan over. Je hebt vier jaar zonder succes strijd gevoerd en dan uit het niets krijg je het verlossende telefoontje dat het toch goed komt", vertelt Angela die zelf in het huis opgroeide. Zelfs haar eigen dochter woonde er enige tijd.

Hulp

De familie Van der Rijk kreeg steun van vrienden, buren en zelfs de politiek in de strijd tegen Alwel Wonen. Vooral hun inmiddels goede vriend Gerrie Vermeulen zijn ze heel dankbaar. Hij kon niet tegen het onrecht dat Wim werd aangedaan door de woningstichting.

"Ik kende de familie helemaal niet en zag deze mensen in tranen staan in het gemeentehuis. Ik hoorde hun verhaal aan en besloot hen te helpen, want dit kan toch niet in Nederland? Je kan toch niet een modelhuurder na 33 jaar zo vlak na het overlijden van zijn vrouw vanwege een handtekening zijn huis uitzetten?", verzucht Vermeulen nog altijd strijdbaar. Wim stond niet vermeld op het huurcontract - alleen zijn vrouw - en dus mocht hij niet in het huis aan de Achterom blijven.

Na vier jaar juridische strijd, stress en onzekerheid is het feest bij Wim van der Rijk

"Regels gelden voor iedereen, maar regels kun je uit sociaal en menselijk oogpunt ook een beetje buigen", benadrukt hij. Vermeulen krijgt van Wim en zijn dochters onder applaus van alle gasten een enorm bierpakket met lekkere hapjes. "Ik kan niet tegen zulk onrecht en ik ben heel blij met de goede afloop."

De familie Van der Rijk geniet vervolgens van een gezellige avond, vol dankbaarheid naar iedereen die de familie gesteund heeft. "Soms weet ik het even niet meer, maar ik kan nu proberen verder te gaan en vooruit te kijken", besluit Wim die zichtbaar overdonderd is door all het medeleven.