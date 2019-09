Fransman vliegt uit de bocht en moet hennep en rijbewijs inleveren

De achtervolging is ten einde: de Fransman is aangehouden (foto: politie.nl).

Een Franse automobilist is zaterdagmiddag op de snelweg A4 bij Woensdrecht met een snelheid van ongeveer 175 kilometer per uur uit de bocht gevlogen. Dit gebeurde tijdens een achtervolging door de politie.

In zijn wagen werd ruim zevenhonderd gram hennep gevonden. De chauffeur wilde niet stoppen, toen de politie hem tegen kwart voor drie wilde controleren.



Diverse verkeersovertredingen

Agenten zetten hierop met verscheidene wagens de achtervolging in. Tijdens de dollemansrit, in de richting van Antwerpen, beging de Fransman diverse verkeersovertredingen. Bij de ‘crash’ werden de auto, de vangrail en een verkeersbord beschadigd. De Fransman raakte niet gewond.



Het gaat om een 28-jarige inwoner van Tourcoing. Hij is de drugs en zijn rijbewijs kwijt en de auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.