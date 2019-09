Brokstukken vallen van auto bij wilde achtervolging in Goirle, twee mannen aangehouden

Agenten reden zaterdagnacht rond half vier in de richting van de Kempenbaan. Een auto ging er ineens met hoge snelheid vandoor. Dat vond de politie verdacht en dus werd de achtervolging ingezet.



Vonkenregen

De twee Tilburgers reden met 75 kilometer per uur op een 30-weg. Ze knalden met hun auto zo hard over drempels heen dat er een vonkenregen ontstond. Daarbij vielen er dus ook meerdere brokstukken van de vluchtauto.



In de Willem Ruysstraat reed de auto met hoge snelheid tegen een stoeprand. Daarna vluchtten de twee ieder een andere kant op. Agenten wisten het duo even later in de kraag te vatten.



In de auto vond de politie inbrekersgereedschap. Ook bleek de 26-jarige bestuurder geen rijbewijs te hebben. De andere man had hennep bij zich. Het gereedschap en de drugs zijn in beslag genomen. Beide verdachten zitten nog vast.