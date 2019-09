NAC en muziek waren zijn passies, volkszanger en kroegbaas Thijs van der Molen (81) overleden

In zijn woonplaats Breda is zaterdagnacht Thijs van der Molen overleden. Hij is 81 geworden. De geboren en getogen Bredanaar is onder meer bekend van ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’, dat hij veertig jaar geleden wereldberoemd in onze provincie maakte met Oh Sixteen-Oh Seven.

Verder schreef en zong hij veel carnavals- en andere feestnummers, waaronder ‘Drinke tottemezinke’. Zijn eigenlijke achternaam is Ter Mohlen. Hij was kroegbaas in het stadsdeel Ginneken en een fervent NAC-fan waar hij nog geregeld kwam. Enkele jaren geleden componeerde hij een eigen NAC-lied.



'Hele fijne man'

“Thijs was een hele fijne man”, vertelt Ad Havermans, die hem zaterdag nog had opgezocht in het Amphia Ziekenhuis. Van der Molen onderging er enige tijd geleden een open hartoperatie; afgelopen nacht overleed hij er, zo kreeg Havermans te horen vanuit het ziekenhuis. “Blijkbaar waren er geen familieleden of andere mensen, die bereikt konden worden. Maar het was wel een klap voor mij”, vertelt Havermans. Van der Molen woonde lang bij zijn moeder, zij overleed enkele jaren geleden.



'Dag meneer'

Van der Molen kwam vorig jaar voor eerst sinds tijden in de publiciteit. Hij trad in die periode geregeld op om een lied dat hij zelf had geschreven, ‘Dag meneer’, onder de aandacht te brengen. Dit was gebaseerd op het levensverhaal van Charlie, een jeugdvriend van Van der Molen. De man was veertig jaar getrouwd met Anneke, toen bij haar het noodlot toesloeg: dementie. “Het enige wat zijn vrouw nog tegen hem zei wanneer hij op bezoek kwam, was ‘hoe is het nou’ en ‘dag meneer.’ Van der Molen werd gegrepen door dit soort verhalen.

