Festivals voorzichtig met slecht weer, maar bezoekers laten zich niet tegenhouden

"Organisaties van evenementen hebben veel meer eigen verantwoordelijkheid dan vroeger", vertelt Adriënne Hazenberg van foodfestival Hippe Happen in Rosmalen. Volgens haar zijn festivals niet banger geworden voor slecht weer en de mogelijke gevaren die daaraan verbonden zijn, maar wel bewuster.

"Dat wil niet zeggen dat het vroeger gevaarlijk was, zeker niet, maar je draagt nu meer verantwoordelijk voor de veiligheid van je bezoekers." Volgens Hazenberg waren het vroeger de gemeenten die veel meer op die veiligheid toezagen, maar die tijd is voorbij. "Ze hebben nu meer een adviserende rol."

Aansprakelijkheid

Wat ook meespeelt is dat een gang naar de rechter als er iets gebeurt niet meer een uitzondering is volgens haar. "Dat is gewoon de huidige maatschappij, niet erg, maar je houdt er wel rekening mee. Als er iets fout gaat, ben je terecht aansprakelijk, maar draag je daar wellicht ook de zware gevolgen van als organisatie."

Vorig jaar moest Hippe Happen de zondag afgelasten vanwege het slechte weer. "Door de harde wind kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. We zitten hier aan het water en de tenten en allerlei zaken die wind konden vangen moesten weg. Dan kan je alleen nog maar verstandig zijn en afgelasten."

Afgelasten

Liempde Swingt, een muziekfestival in de buitenlucht, het Roosendaals Treffen, een cabrio-tocht in Vught en het tractorpulling in Halsteren zijn enkele evenementen die afgelast zijn vanwege het slechte weer.

Andere organisaties besloten delen van het programma niet door te laten gaan of zoveel mogelijk activiteiten overdekt te laten plaatsvinden. "We hebben inderdaad extra tenten neergezet vanwege het slechte weer", vertelt Bas van Dijk van City Fest in Veldhoven.

Van Dijk heeft ook nog tijdens het Veldhovense festival contact gezocht met zowel de gemeente als de weerdiensten. "Het slechte weer is zuur, maar ze hebben mij gezegd dat het veilig is om met deze wind nog een festival te organiseren."

Overdreven

Dat vinden de bezoekers op Hippe Happen ook. "De tent staat stevig, zelfs mijn haar zit nog goed, dus het valt allemaal wel mee." De mensen die dit weekend naar de festivals komen, vinden veelal dat we 'te soft' zijn geworden.

"We gaan niet dood van een spatje regen of beetje wind, we schieten echt een beetje door qua veiligheid soms, want dit noem ik niet niet echt storm", zegt een man op het Rosmalense festival. Ook in Veldhoven leggen de mensen zich neer bij de regen: "Het blijft Nederland he, niets aan te doen."

Voor zowel Hippe Happen als City Fest is het qua bezoekersaantallen geen topjaar, maar beide organisaties zijn best tevreden over hoeveel mensen er ondanks het slechte weer nog komen. "Het weer blijft het weer en het is eigenlijk maar goed dat we er geen invloed op hebben. Volgend jaar beter", besluit Hazenberg.