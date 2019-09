Tienduizenden euro's cash gevonden bij zoektocht naar crimineel geld in Roosendaal

De politie is maandagochtend op drie plekken in Roosendaal op zoek naar crimineel geld. De actie, onder meer aan de Doctor Mollerlaan en de Boomgaardstraat, is volgens een politiewoordvoerder gericht

ROOSENDAAL -

De politie is maandagochtend op drie plekken in Roosendaal op zoek geweest naar crimineel geld. De actie, in drie huizen aan de Doctor Mollerlaan en de Boomgaardstraat, was volgens een politiewoordvoerder gericht op witwassen. In een van de huizen is een bedrag van enkele tienduizenden euro's aan cash gevonden. Dit is in beslag genomen. Een man van 58 uit Roosendaal werd maandagochtend aangehouden. Dit voor witwassen, zo maakte de politie bekend.