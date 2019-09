Man (58) die werd opgepakt tijdens zoektocht naar crimineel geld blijkt bekende van de politie

ROOSENDAAL -

De 58-jarige man die maandagochtend in Roosendaal is aangehouden tijdens een onderzoek rond crimineel geld, is een oude bekende van de politie. Hij werd opgepakt aan de Boomgaardstraat. In 2015 viel de politie op hetzelfde adres binnen vanwege drugs- en wapenbezit. Toen werd dezelfde man aangehouden.