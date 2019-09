Zoektocht naar crimineel geld op verschillende plekken in Roosendaal, politie pakt verdachte op

Agenten bij een van de huizen waar gezocht wordt naar crimineel geld in Roosendaal. (Foto: Christian Traets / SQ Vision)

ROOSENDAAL -

De politie is maandagochtend op drie plekken in Roosendaal op zoek naar crimineel geld. De actie, onder meer aan de Doctor Mollerlaan en de Boomgaardstraat, is volgens een politiewoordvoerder gericht op witwassen. “We zoeken naar geld, bankrekeningnummers en bijvoorbeeld kluizen”, legt hij uit. Een man van 58 werd maandagochtend al aangehouden.