Kasroof basisschool Oudenbosch omvangrijker dan gedacht, niet 15.000 maar 25.000 euro gestolen

De (inmiddels ex-)voorzitster van de oudervereniging van basisschool De Klinkert in Oudenbosch zou nog veel meer geld hebben verduisterd dan tot nu toe werd gedacht. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de vrouw ervan bijna 26.000 euro uit de kas van de oudervereniging te hebben gestolen. Ze moet op 28 november voor de politierechter in Breda verschijnen.

Niet vijftienduizend euro, maar 25.774,07 euro om precies te zijn. Geld van ouders dat bedoeld was voor schoolreisjes, activiteiten en een speeltoestel voor de kinderen. De voorzitster plunderde het bedrag in anderhalf jaar tijd van de bankrekening. Het 203-pagina dikke politiedossier bestaat dan ook voornamelijk uit rekeningafschriften met ongebruikelijke afschrijvingen.

Laptops en verbouwing

De verdachte, zelf moeder van twee basisschoolkinderen, nam het geld in contanten op. Ze kocht er onder meer laptops en tablets van en betaalde er een privé-verbouwing mee. De voorzitster had toegang tot de rekening, doordat ze taken had overgenomen van een penningmeester die ermee stopte.

De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht tijdens controle van onbetaalde rekeningen. De vrouw zou hebben gezegd facturen te hebben betaald, maar verschillende bedrijven klopten vervolgens bij de oudervereniging aan om hun geld te krijgen.

Motief onbekend

De financiële recherche begon een grootschalig onderzoek. Op 6 mei waren er genoeg aanwijzingen om de vrouw aan te houden en te verhoren. Over een mogelijk motief is niets bekend. De voorzitster zou tijdens het verhoor haar kaken stijf op elkaar hebben gehouden.

Basisschool De Klinkert heeft ongeveer 275 leerlingen. Jaarlijks betalen hun ouders een vrijwillige bijdrage van 35 euro per kind aan de oudervereniging. Het afgelopen schooljaar heeft het schoolbestuur, dat formeel los staat van de vereniging, zelf de portemonnee getrokken om de gedupeerde kinderen toch leuke activiteiten te bezorgen.

"Hierdoor hebben de kinderen niets gemerkt van de diefstal. De activiteiten konden gelukkig doorgaan", zegt basisschooldirecteur Ron Kruis maandag. Ondanks dat de geldpot zo goed als leeg is, hoeft de ouderbijdrage dit schooljaar niet te worden verhoogd.

'Geen commentaar'

Of de oudervereniging het geld ooit nog terugziet, is niet bekend. René van Berlo, de nieuwe voorzitter van de vereniging, laat desgevraagd aan Omroep Brabant weten 'geen commentaar' te leveren op de zaak.