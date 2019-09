Groot feest na historische overwinning Herlings, Coldenhof en Vlaanderen, geniet hier nog even na!

ASSEN -

Stromende regen en tegelijk een enorm groot feest in Assen. Honderden Brabanders zagen hoe Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen voor het eerst in de historie de Motocross of Nations wonnen. "Jaaaaaa, we hebben hem", werd er volop geschreeuwd vanaf de tribune toen Coldenhoff in de laatste manche als eerste over de finish kwam.