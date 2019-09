Piet en Francien hoeven hun huis voorlopig niet uit, ondanks bezwaren van buren

Ze kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: Piet en Francien Goossens uit Liessel. Het stel, beiden in de tachtig, kan voorlopig in hun huis aan de Hazeldonksedreef blijven wonen. Ondanks eerdere bezwaren van de buren, heeft de gemeente de benodigde vergunning goedgekeurd.

Hun huis was illegaal gebouwd. De buren maakten eerder bezwaar tegen de legalisering van hun woning, een veldschuur. Dat protest is destijds door de gemeente Deurne, waar Liessel onder valt, van tafel geveegd. Onterecht, zo besliste de Raad van State.

Opnieuw naar vergunning kijken

De gemeente Deurne moest zich opnieuw buigen over de verleende vergunning. Piet en Francien hebben inmiddels de vergunningaanvraag aangepast. ''Het aanvraagformulier en de tekening zijn aangepast en opnieuw ingediend'', laat de gemeente weten.

Gaan de buren opnieuw in beroep?

De gemeente Deurne heeft besloten om de verleende omgevingsvergunning in stand te houden, waardoor Piet en Francien daar mogen blijven wonen. ''Het college beschouwt deze wijziging als een zogeheten ondergeschikte wijziging.''

Bezwaarmakers kunnen bij de rechtbank en de Raad van Stat opnieuw in beroep gaan tegen dit besluit. De kans dat dat gaat gebeuren is aanwezig. Het is namelijk niet voor het eerst dat de buren van Piet en Francien Goossens bouwprojecten proberen te dwarsbomen.

Eerdere rechtszaak gewonnen

De buren procedeerden drie weken geleden nog tegen de bouw van de nieuwe paardenstal van Piet en Francien. Piet moest door een procedure van de buren zijn eerdere stal afbreken. Die bleek illegaal te zijn.

De rechter besloot woensdag dat de nieuwe paardenstal volgens de regels gebouwd is. Deze hoeft dus niet afgebroken te worden.