Overvallers dreigen vrouw (27) in haar knie te schieten: reconstructie brute overval in Roosendaal

ROOSENDAAL -

In Bureau Brabant is maandagavond een reconstructie te zien van een brute overval op een 27-jarige vrouw uit Roosendaal. Twee overvallers stonden haar op 24 februari buiten op te wachten toen ze ’s nachts thuis kwam. Ze vielen haar van achter aan en dwongen haar naar binnen te gaan. Binnen werd ze vastgebonden en schreeuwden de overvallers: "Schiet haar in haar knie!"