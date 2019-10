Drugslab Rijen: Freddy T. moet 7,5 jaar de cel in

De rechtbank heeft een man veroordeeld die in en onder zijn garagebedrijf in Rijen een drugslab exploiteerde. Freddy T. krijgt daarvoor 4,5 jaar cel. Bovendien moet hij alsnog een oude straf van 1095 dagen helemaal uitzitten. Totaal: 7,5 jaar gevangenisstraf.

In de garage aan de Vincent van Goghstraat in Rijen vond de politie afgelopen december sporen van zowel speedproductie als xtc-productie en ook de eindproducten. Bovendien had de Rijenaar in huis ook nog een productieplaats.

Sporen

Op de kleding van Freddy T. (38) vond de politie chemische stoffen uit de drugswereld en in het lab een mondkapje en handschoenen met zijn dna.

T. heeft toegegeven dat hij heeft geholpen met spullen sjouwen en dat hij keek of alles goed ging met de laboranten. Hij maakte de drugs niet zelf. Het OM denkt te weten wie de echte laboranten waren. Die komen later voor de rechter.

'Ik werd gedwongen'

De rechtbank vindt dat Freddy T. medepleger was. De verdachte zei altijd dat hij onder dwang heeft gehandeld en geen keus had. Hij deed een beroep op psychische overmacht. Maar de rechtbank vond dat niet overtuigend.

De rechtbank noemde de feiten 'te ernstig' om het af te doen met een lichte straf. Bovendien zat Freddy T. nog in een proeftijd toen hij de fout in ging. Hij was voorwaardelijk vrij na een celstraf van zestien jaar voor de zogenoemde 'maismoord'.

De resterende straf van 1095 dagen (3 jaar) moet hij dus ook alsnog helemaal uitzitten.

T. zit al sinds zijn arrestatie in december 2018 in voorarrest. "Ik ga in hoger beroep", kondigde hij na het vonnis aan.

Vader vrijgesproken

De vader van Freddy was ook opgepakt en tegen hem was een lichte straf geëist die overeenkwam met zijn voorarrest. Er was van hem geen spoor in het lab gevonden. Freddy zei ook in een afgeluisterd telefoongesprek 'Pa wist er niks van'. Zijn vader kreeg wel een boete van 75 euro voor wat wiet.