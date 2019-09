Enorm speedlab onder Fred's Garage in Rijen, officier wil dat Freddy T. tien jaar de cel in gaat

Freddy T. die een groot drugslab had onder zijn garagebedrijf in Rijen, moet als het aan de officier van justitie ligt tien jaar de cel in. De helft van de straf is voor het drugslab. De andere helft is een oude straf voor een moord die hij pleegde.

Het amfetaminelab was 'zeer grootschalig' en het bestond al een tijdje, volgens de officier van justitie. Bovendien was er ook van alles aanwezig om xtc te maken en die drug is ook gevonden.

De politie vond het lab tijdens een (bestuurlijke) controle op 18 december 2018 in Fred's Garage aan de Vincent van Goghstraat in Rijen. De inspecteurs roken een verdachte zoete lucht.

Drie dagen lang waren specialisten bezig met ontmantelen. Ook thuis had Freddy T. (38) een lab: amfetamineolie werd daar gekristalliseerd. 52 liter had hij in bezit. Straatwaarde om en nabij de 9 miljoen euro.

Maismoord

Het OM wil dat hij vijf jaar de cel in gaat voor dit lab. Bovendien was hij voorwaardelijk vrij nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten voor de zogenoemde maismoord in 2006. Het OM wil dat hij alsnog zijn hele straf uitzit.

De politie vond op het terrein 2340 liter drugsafval. Bovendien stonden er tien 1000 litervaten vol met geshredderd plastic: in mekaar geperste jerrycans met sporen van drugsafval.

Het OM denkt dat het lab al een tijdje bestond. In januari 2018 werden er in de kelder al lampen geplaatst en in maart hing er een opvallende lucht. Op tweede paasdag 2018 hoorde een getuige dat er plastic werd geplet op het terrein. Ook grondstoffen en speedolie zijn gevonden.

In de labruimte werd dna van Freddy T. gevonden op een frisdrankblikje en op een zwarte handschoen naast een destilleerketel. De verdachte had ook sporen van speed op zijn trui. Bovendien vonden agenten een geweer dat van Freddy zou zijn geweest.

'Met mes in zijn been gekerfd'

Freddy heeft altijd gezegd dat hij de ruimte verhuurde en zwaar onder druk is gezet door drugscriminelen. Ze zouden zelfs in zijn been hebben gekerfd met een mes. De officier van justitie gelooft daar weinig van.

Ook zijn vader Evert is verdachte in deze zaak maar zijn dna is niet in het lab gevonden. Tegen hem werd 106 dagen cel geëist. Dat is gelijk aan de tijd die hij al in voorarrest zat.

Tijdens het onderzoek kwam de politie nog twee andere verdachten op het spoor. Volgens het OM hadden zij (telefonisch) contact met Freddy T. Hun rechtszaak volgt later.