Vier Tilburgers opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoek

Vier Tilburgers zijn dinsdagochtend opgepakt in een groot drugs- en witwasonderzoek. Het gaat om een man en vrouw die inmiddels in een villa in het Belgische Poppel wonen. De andere twee zijn in Tilburg zelf aangehouden. De Nederlandse politie werkte in het onderzoek samen met Belgische collega’s. De Tilburgers zouden te maken hebben met het crystal meth-lab dat in juni net over de grens bij Achtmaal is ontdekt.

In Tilburg en Maasdijk zijn 's ochtends vroeg zes huiszoekingen gedaan. In Poppel waren er twee. De villa in België is 'afgepakt' bij het onderzoek. In de tuin is ook een beeld van een grote bronzen stier, dat symbool staat voor bloeiende handel, aangetroffen en meegenomen.

Verder werden vier auto's, drie vuurwapens, twee schilderijen, juwelen en waardepapieren in beslag genomen. Ook apparatuur voor het vervaardigen van drugs ging mee met de politie.

Vuurwapens

Het viertal wordt verdacht van witwassen en drugshandel. De mannen die in Tilburg zijn opgepakt, worden ook verdacht van vuurwapenbezit. Zij hadden de drie vuurwapens. De verdachten zijn in de leeftijd van 37 tot 42 jaar.

Drugslabs

Volgens een woordvoerder kwam de politie de verdachten op het spoor tijdens een onderzoek dat werd gestart na eerder ontdekte drugslabs. Het eerste lab werd in 2017 ontdekt in Driebruggen, in Zuid-Holland. Het andere in België.

In een afgelegen varkensboerderij in het Belgische Wuustwezel werd in juni een professioneel opgezet lab aangetroffen. Dat was ingericht voor het hele proces voor de productie van methamfetamine en het omzetten naar crystal meth. Er werd vier kilo verpakte crystal meth aangetroffen.

Bij de inval in de boerderij werden zeven mensen opgepakt. Een Belg, twee Nederlanders, drie Mexicanen en een Colombiaan.

Het rechercheonderzoek heeft de codenaam Niobium meegekregen.