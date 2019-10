Boswachters vrezen voor ecologische ramp, beruchte kever ziet nu opeens ook grove den als maaltijd

“Hier zijn inmiddels enkele tientallen grove dennen ten dode opgeschreven. Toen ik het ontdekte, ben ik echt enorm geschrokken”, aldus boswachter Erik de Jonge. “Ik zie ook al oudere bomen kaal worden. Het zijn dus niet alleen de jonge bomen.”

'Problemen nog veel groter'

De schade die de letterzetter toebrengt aan de grove den, kan voor grotere problemen zorgen, omdat hun aantal veel groter is dan van de fijnspar. Erik: “Wanneer dit doorzet, is dat schokkend omdat we zoveel grove dennenbossen hebben. Ik hoop dat dit niet verder doorgaat. Maar wat ik tot nu hier zie, stemt mij dat somber.”

Erik de Jonge is band dat de letterzetter nog veel meer schade aanricht. (Foto: Erik Peeters)

Volgens de boswachter was het tot nu toe vrij onbekend dat de letterzetter ook in grove dennen kunnen zitten. Op een landelijke bijeenkomst van boswachters vorige week reageerden zijn collega’s dan ook verbaasd en geschokt: “Niemand had dit eerder gezien.”

Bomen zijn al verzwakt

De oorzaak van de keverplaag is vooral de droogte van de afgelopen zomer. Hierdoor zijn de bomen verzwakt en hebben de letterzetters vrij spel om zich te goed te doen aan de sapstromen net onder de bast. Door de warmte vermenigvuldigen ze zich razend snel. Vijfduizend insecten zijn voldoende om een boom te vellen.

De grove dennen die zijn aangetast in het bos bij Bergen op Zoom staan naast de fijnsparren die al eerder te prooi vielen aan de letterzetter. Alleen de natuur kan volgens Erik de Jonge een massale sterfte van de grove den nog voorkomen: “Het moet blijven regenen zodat de bomen weerstand kunnen bieden. Dat moet heel veel zijn want we zitten nog steeds met een neerslag tekort.”

Angst voor sterfte

“Ik hoop dat de sterfte van de grove den tot de randen blijft beperkt. Maar dat hoopten we bij de fijnsparren ook. Dit is iets wat we met angst en beven gaan volgen.”