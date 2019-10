'Neem hartenkreet van boeren serieus', zegt boerenorganisatie LTO over protest

Calon is trots op het signaal dat de boeren en tuinders hebben gegeven. "De agrarische sector staat schouder aan schouder en de Nederlandse maatschappij staat achter ons. Hier kan de politiek niet omheen." Regionale organisaties LLTB, ZLTO en LTO Noord hebben samen met LTO Nederland leden ondersteund die naar Den Haag wilden afreizen.

Oplossingen

LTO Nederland wees op de toezegging van minister Carola Schouten dat een halvering van de veestapel niet aan de orde is om stappen te zetten in het stikstofprobleem. "Het is nu aan de politiek om snel met oplossingen te komen om Nederland van het stikstofslot te verlossen", aldus Calon. Hij pleit onder meer voor een drempelwaarde zoals die in buurlanden geldt.

Ook vanuit Brabant reden honderden tractoren richting het Malieveld in Den Haag.

LEES OOK

Waarom gaan er 10.000 boeren naar Den Haag? 'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers'

Mensen steunen actie van boeren: 'Ze hebben niet nagedacht over dat stikstof'

Erik reed samen met duizend andere boeren over de snelweg naar Den Haag: 'Wij doen ertoe'