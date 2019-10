Boeren nemen afslag naar provinciehuis: 'Ook hier mogen ze weten dat we trots zijn op wat we doen'

Terwijl hun collega’s richting Malieveld koersten, nam een groep boeren en boerinnen uit Heeswijk-Dinther dinsdagmiddag met hun tractor de afslag naar het provinciehuis in Den Bosch. De ontvangst door de woordvoerder van commissaris van de Koning Wim van der Donk kon niet Brabantser: met een kop koffie. Veel meer had hij de boeren ook niet te bieden.

Geen Malieveld dus voor de boeren uit Heeswijk-Dinther want 'de koeien moeten gemolken worden'. Een kort en onverwacht bezoek aan het provinciehuis paste wel in het tijdschema. Jos Timmers vertelt namens de boeren over het waarom van de actie. “We willen ook in dit huis laten zien dat we er zijn. En dat we trots zijn op wat we doen. Dat mogen ze hier ook weten!”

Duimpjes omhoog

Tijdens hun tocht naar het provinciehuis, staken veel mensen de boeren een hart onder de riem. Timmers: “We zijn langs de Zuid-Willemsvaart gereden en hebben op viaducten gestaan. Nou, we kregen van veel mensen een duimpje omhoog hoor. En dat voelde heel goed."

"Je kunt van alles van ons zeggen, dat we de wereld kapot maken of welke kant we ook door media heen geschopt worden, maar we zijn trotse boeren en dat zeg ik namens ons allemaal. Dat is de boodschap waar we voor staan."

Goede koffie

Hoewel commissaris van de Koning Wim van der Donk en gedeputeerde Anne-Marie Spierings dus ontbraken, waren de boeren niet ontevreden over de ontvangst. "We zijn hartstikke goed ontvangen. En de koffie was ook goed.”

Woordvoerder Arnoud Reijnen heeft wel begrip voor de boeren: “Ze willen ook hier hun punt maken en laten zien dat ze wat te vertellen hebben. Ik hoor het aan en geef het door aan het college van Gedeputeerde Staten. Maar ik snap ze wel ja. Ik snap ze verduveld goed."

Massaal protest

Dinsdag werd in Den Haag massaal geprotesteerd door zo'n 10.000 boeren en boerinnen uit heel het land. Ze zijn boos zijn op de politiek, maar ook op de samenleving door het negatieve beeld dat van hen wordt geschetst.

