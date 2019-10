DNA in achterzak van dode man veroorzaakte geheimzinnigheid in moordzaak

Het proces over de gewelddadige dood van Brian Dalfour en Muljaim Nadzak in Hooge Zwaluwe is vertraagd door het DNA van een volstrekt onschuldige textielhandelaar. De politie vond zijn spoor in de achterzak van de spijkerbroek van de vermoorde Brian Dalfour. En dat was toch verdacht, vond iedereen.

Nou was de rechtszaak over de dubbele moord in 2015 al een tijdje bezig. Een paar weken geleden werd de zitting ineens onderbroken omdat het Openbaar Ministerie (OM) iets moest vertellen wat absoluut niet in de media mocht komen. De deuren gingen dicht en alle partijen zwegen na afloop tot vandaag, na opnieuw een geheimzinnige ochtend, weer achter gesloten deuren.

LEES OOK: proces dubbele moord vakantiehuisje Hooge Zwaluwe uitgesteld na 'nieuwe informatie'.

Kontzak

Woensdagmiddag bleek wat er aan de hand was. De politie zat al sinds de moorden met een onbekend DNA-spoor dat was gevonden in de rechterachterzak van de spijkerbroek van Dalfour. Heel recent kon de politie daar een naam aan vastknopen. De eigenaar van dat DNA, ene G., zat in de databank, voor iets kleins zo wordt gefluisterd en er was een match. De man had dus wel iets uit te leggen.

Politie en OM wilden ook het zekere voor het onzekere nemen. Misschien was die man ook wel in het vakantiehuisje betrokken bij wat lijkt op een mislukte drugsdeal. Ook de rechtbank wilde weten hoe dat nou zat.

Getuigeverhoor

In stilte en met medeweten van de advocaten is de man woensdagochtend opgehaald door een politieteam. Zonder uitleg is hij in de rechtszaal gezet als getuige. En daarna konden de rechters vragen op hem afvuren om te zien of hij iets met de moordzaak te maken heeft.

Het verhaal werd al snel duidelijk. De man uit Leiden handelt in spijkerbroeken. In Amsterdam kocht hij een partij uit een faillissementsverkoop. Hij kon de datum en alle details erbij vertellen. De handelaar haalde de labeltjes eruit en verkocht ze in de kroeg, bij wijze van spreken. Zo kwam Dalfour ook aan zijn spijkerbroek.

De man bleek totaal niks met de hele zaak te maken te hebben. "Hij is nooit in het huisje geweest en kende de verdachten niet", zei de rechtbankvoorzitter. G. wordt weer netjes thuisgebracht, volgens ingewijden.

De zitting begon woensdagochtend opnieuw met veel geheimzinnigheid. De gordijnen van de beveiligde zittingzaal werden hermetisch gesloten. Daarna ging de zaak verder achter gesloten deuren.

Na een halfuur kwamen de vier verdachten ontspannen naar buiten. Ze liepen met een escorte van politiemensen naar een andere zittingzaal. De agenten bleven voor de deur wachten. Opmerkelijk is dat ze naar buiten gingen terwijl de zitting in hun zaak verder ging.

Zittingen achter gesloten deuren zijn ongewoon. Er moeten zwaarwegende redenen voor zijn. Het proces is woensdagmiddag hervat met de aanklacht van de officier van justitie.