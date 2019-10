Het wemelt straks van de 5G-antennes in Brabant: 'Om de 150 meter is er eentje nodig'

De gemeente Eindhoven is enthousiast over 5G en wil als onderdeel van de Brainport regio graag voorop lopen. Maar er zijn ook zorgen, want waar moeten al die nieuwe antennes straks komen? Voor 5G heb je veel meer antennes nodig dan voor 4G en dus vroeg de gemeente onlangs aan minister Wiebes hoe dat er straks precies uit gaat zien.

2500 antennes

Vorige maand kon de gemeente Eindhoven niet aangeven hoeveel antennes er nodig zijn voor een goede 5G verbinding in de stad. Wel zijn er zorgen, zo blijkt uit een brief aan minister Wiebes: 'Naar verwachting moeten er veel meer antennes komen, daar zijn we nog niet klaar voor' viel te lezen. Andere steden waaronder Helmond, Breda en Tilburg delen de zorgen.

Sander Bronckers van de Technische Universiteit Eindhoven leidde onlangs een proef om te bepalen hoe ver het 5G signaal van één antenne reikt. Omroep Brabant vroeg hem over hoeveel antennes er nodig zijn voor 5G. Zijn conclusie: voor een volledige dekking moet er om de 150 meter een antenne staan. In het geval van Eindhoven komt dat neer op zo'n 2500 antennes in de stad. Op dit moment staan er enkele honderden 3G en 4G masten in Eindhoven. Er moeten er dus veel bijkomen. 'De kwaliteit van de openbare ruimte komt hiermee onder druk te staan', aldus de gemeente.

De verschillen tussen 4G en 5G.

Tests tijdens Dutch Design Week

Ondertussen worden er plannen gemaakt voor tests met de nieuwe techniek. Poppodium De Effenaar wil tijdens de Dutch Design Week een proef gaan doen, mogelijk kun je dankzij het snelle internet een concert 'op afstand' bijwonen. Ook op de Automotive Campus in Helmond wordt al geëxperimenteerd met 5G.

LEES OOK: VodafoneZiggo gaat 5G testen in Philips Stadion: 'Wedstrijd volgen via 360 graden-camera's'

PSV is ook druk bezig met 5G, waardoor mensen wedstrijden zouden kunnen volgen. "We zijn op dit moment de technische zaken aan het inventariseren", aldus een woordvoerder. Het Catharina Ziekenhuis oriënteert zich op dit moment ook op de mogelijkheden.

Gezondheidszorgen

Veel mensen hebben zorgen over de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Vorige maand was er een landelijke demonstratie in Den Haag. De straling zou volgens sommigen hoofdpijn, een slechte nachtrust en eczeem veroorzaken. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat 5G tot dergelijke gezondheidsklachten leidt. Overigens is ook niet bewezen dat het niet zo is.