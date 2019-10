Partner van dood gevonden vrouw in Tilburg weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte

Veel hulpdiensten op de been in Tilburg waar in een huis een dode vrouw werd gevonden. (Foto: Jack Brekelmans)

De partner van de dood gevonden vrouw in Tilburg is weer op vrije voeten, zo meldt de politie donderdag. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Afgelopen maandag werd een vrouw onder verdachte omstandigheden aangetroffen in een huis aan de Kastrupstraat.

De rechter-commissaris besliste donderdag dat er onvoldoende reden was om de verdachte langer vast te houden. Twee medebewoners hebben op het politiebureau als getuigen een verklaring afgelegd.



'Misdrijf'

Agenten troffen maandag een dode vrouw aan van rond de dertig jaar oud. Een politiewoordvoerder gaf aan 'ernstig rekening te houden met een misdrijf'. Haar man of vriend werd daarom meteen aangehouden, maar is nu dus weer vrij.



'Wekelijks ruzie'

In het huis zouden vaker problemen zijn. "Ze hadden wekelijks ruzie", vertelde meerdere buurtbewoners tegen Omroep Brabant. De politie zegt wel vaker op het adres geweest te zijn, maar kan daar om privacyredenen verder niets over melden.



Het is nog altijd onduidelijk hoe de vrouw om het leven kwam. De politie doet onderzoek.